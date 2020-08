Ex Milan, Ufficiale: Maxi Lopez riparte dalla Sambenedettese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maxi Lopez nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Crotone, promossa in Serie A dopo due anni di purgatorio. L’attaccante argentino, però, ha deciso comunque di lasciare la Calabria e scendere ulteriormente di categoria. E’ ufficiale, infatti, il suo passaggio alla Sambenedettese, club che milita in Serie C. Una decisione forse singolare, ma che sottolinea ancora meglio il declino vistoso dell’ex Milan.

