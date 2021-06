Ex Milan – Ufficiale: Boateng è un giocatore dell’Hertha Berlino / News

Kevin-Prince Boateng è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Per l'ex Milan si tratta di un ritorno nel club che lo ha cresciuto

Ritorno al futuro per Kevin-Prince Boateng. Dopo l'esperienza in Serie B con la maglia del Monza, l'ex Milan ha optato per una scelta di cuore. E' ufficiale infatti il suo passaggio all'Hertha Berlino, club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato al grande calcio. Il calciatore ghanese ha firmato un contratto annuale. Ecco l'annuncio social del club tedesco. Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo