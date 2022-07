Ex Milan, trattativa aperta fra Monza ed Atalanta per Pessina

Matteo Pessina, ex giocatore del Milan, resta uno dei principali obiettivi di calciomercato del Monza: trattativa aperta con l'Atalanta. Il centrocampista è monzese di nascita ed è cresciuto nel settore giovanile del club brianzolo. In caso di ritorno al Monza, Pessina andrebbe subito a vestire la fascia da capitano promessa da Galliani e Berlusconi. Il calciatore sarebbe molto utile per le liste del club neopromosso in Serie A. La trattativa con l'Atalanta, però, è in salita. Non sarà facile trovare un accordo, ma la volontà di entrambe le parti (Pessina e Monza) potrebbe fare la differenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Radu su Bologna-Inter, presto il rinnovo di Ibrahimovic >>>