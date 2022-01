Ex Milan – Emanuele Torrasi è un nuovo calciatore del Pordenone | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'ex Milan Emanuele Torrasi è un nuovo calciatore del Pordenone

Secondo quanto riferisce 'gianlucadimarzio.com', Emanuele Torrasi non è più un calciatore dell'Imolese. L'ex centrocampista del Milan domani firmerà un nuovo contratto con il Pordenone fino al 2024. Milan, bivio per Ibrahimovic e movimenti in attacco sul mercato.