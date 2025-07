L'avventura a Milano di Joao Felix non è andata secondo le aspettative. Arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea, sembrava che dovesse portare in alto il Milan insieme ai suoi compagni di reparto Leao, Pulisic e Gimenez. Così non è stato. Dunque, il fantasista portoghese ha fatto ritorno ai Blues, i proprietari del suo cartellino.