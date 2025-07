Ex Milan, Romano: “Benfica e Jorge Mendes in contatto per Joao Felix”

Joao Felix ha trascorso gli ultimi sei mesi al Milan in prestito dal Chelsea. L'esordio in Coppa Italia contro la Roma, in coppia con Santiago Gimenez, sembrava promettere benissimo. Dopo pochi minuti dall'ingresso in campo, El Bebote aveva imbucato per il portoghese che, davanti a Svilar, aveva depositato la palla in rete con un dolcissimo scavetto. San Siro in visibilio.