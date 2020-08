ULTIME NOTIZIE MERCATO – Nuova squadra in vista per Robinho. Come comunicato dal sito ufficiale dell’Istanbul Basaksehir, il brasiliano non rinnoverà il contratto in scadenza con il club turco.

Per questo motivo, da oggi, Robinho sarà libero di accordarsi con una nuova squadra per la prossima stagione. Ecco il comunicato: “Ringraziamo Robinho per i suoi sforzi nel nostro club. Un atleta esemplare grazie alla sua umiltà, personalità e carattere”.

