Ex Milan, Ricardo Oliveira in campo a 40 anni: giocherà nel Coritiba

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Tifosi del Milan, ricordate Ricardo Oliveira? La maggior parte probabilmente si, alcuni potrebbero aver dimenticato le gesta dell’ex numero 7 rossonero. Un maglia che il brasiliano ereditò da Andriy Shevchenko dopo che l’ucraino decise di trasferirsi al Chelsea. Da sostituto di Sheva a meteora il passo è breve. Oliveira non lasciò certo il segno in rossonero, ma faceva parte della rosa che vinse la Champions League nella stagione 2006-2007. Oggi, nonostante i 40 anni compiuti, l’attaccante non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: è ufficiale infatti il suo passaggio al Coritiba. Negli ultimi due anni, invece, ha vestito la casacca dell’Atletico Mineiro.

