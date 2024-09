Ex Milan, Pioli vicino all’Al-Nassr? Ma ha un conto in sospeso col Diavolo

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, sarebbe in trattativa avanzata con l'Al-Nassr: ma prima deve risolvere un conto in sospeso ...

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, sarebbe molto vicino a ritornare in panchina, ma questa volta lo farà per guidare l'Al-Nassr. Al termine della passata stagione, dopo cinque anni insieme, infatti, i rossoneri hanno deciso di concludere con un anno di anticipo il proprio rapporto con il tecnico emiliano. Una scelta presa di comune accordo, anche perché ormai era evidente che l'avventura era giunta al capolinea per tutti.