Ex Milan – Piatek, niente Genoa: il polacco ad un passo dalla Fiorentina

Secondo i colleghi di 'Sky Sport', Krzyzstof Piatek è pronto a far ritorno in Italia: l'ex attaccante del Milan andrà alla Fiorentina

Nuova avventura in Italia per Krzyzstof Piatek. Diversamente da quanto annunciato pochi giorni fa, l'ex attaccante del Milan non farà ritorno al Genoa. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', l'attaccante polacco è pronto a vestire la maglia della Fiorentina.