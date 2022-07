Ex Milan, Petagna conteso tra Salernitana e Monza

Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo della Salernitana, ha parlato di Andrea Petagna, attaccante del Napoli che piace anche al Monza. Queste le parole dell'ex portiere durante la conferenza stampa di presentazione: "Su Petagna potrebbero esserci degli sviluppi, ma dipende dalla società d'appartenenza. E' considerato l'alternativa da Oshimen. Posso dire che con gli agenti dell'attaccante non ho avuto modo di parlare". L'ex attaccante del Milan interessa, come detto, anche al Monza, che ha la carta Galliani da giocarsi. Gli ottimi rapporti tra l'amministratore delegato dei brianzoli e Petagna potrebbero favorire proprio la squadra neopromossa in Serie A. Insomma, Petagna conteso tra Salernitana e Monza, anche se il classe 1995 preferirebbe rimanere alla corte di Spalletti per giocarsi le sue carte. MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Radu su Bologna-Inter, presto il rinnovo di Ibrahimovic >>>