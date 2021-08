Ex Milan – Paloschi riparte dal Siena: sarà allenato da Gilardino

Alberto Paloschi riparte dal campionato di Serie C. Giocherà con la maglia del Siena nella prossima stagione e sarà allenato da Gilardino

I toscani hanno raggiunto, infatti, l'accordo con il 31enne attaccante, che nel 2008 giocò da titolare nell'attacco del Milan in coppia proprio col suo nuovo allenatore .

Svincolato dopo l'ultima stagione alla SPAL in Serie B, in cui ha realizzato 8 gol, Paloschi in carriera ha indossato anche le maglie di Milan, Parma, Genoa, Chievo, Swansea, Atalanta e Cagliari. Il giocatore sarà domani a Siena - squadra a cui ha segnato il suo primo gol in Serie A - per le visite mediche. A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport'.