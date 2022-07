Ex Milan, il Palermo prova a riportare in Italia José Mauri

Secondo rumors il Palermo, neopromosso in Serie B, avrebbe fatto qualche sondaggio per José Mauri, centrocampista italo-argentino ex Milan

Secondo diversi rumors il Palermo, neopromosso in Serie B, avrebbe fatto qualche sondaggio per José Mauri, centrocampista italo-argentino ex Parma e Milan. Il classe 1996 è attualmente svincolato dopo l'esperienza in MLS con lo Sporting Kansas City. Ora, José Mauri potrebbe tornare in Italia: il Palermo ci prova.