Ex Milan, Okafor si presenta al Leeds: “Ecco perché ho detto sì”

"Penso che sia una giornata fantastica, sono davvero emozionato. Da bambino sognavo di giocare in Premier League. Ecco perché per me è stata una decisione piuttosto facile. Così ho detto, sì, il mio calcio è perfetto per la Premier League, è come un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di scendere in campo. Ho sentito dire che la Premier League è il campionato migliore del mondo, è molto intenso. Ho un sacco di amici che ci hanno giocato o ci giocano tuttora. Sono davvero, davvero emozionato. Non vedo l'ora, come ho già detto. Sono pronto anche per questa nuova sfida".