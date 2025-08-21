Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Ex Milan, Okafor si presenta al Leeds: “Ecco perché ho detto sì”

CALCIOMERCATO MILAN

Ex Milan, Okafor si presenta al Leeds: “Ecco perché ho detto sì”

Noah Okafor AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
Okafor Milan Leeds: ufficiale il passaggio dell’attaccante svizzero al club inglese, ecco le sue prime parole e un curioso retroscena.
Francesco De Benedittis

Da poco è arrivata l’ufficialità di Noah Okafor al Leeds: l’attaccante svizzero è dunque a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club inglese.

In occasione dell’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole dell'ex giocatore del Milan. L’attaccante rivela il motivo per cui ha scelto di accettare l’offerta del club inglese e racconta un curioso retroscena avvenuto durante l’amichevole Leeds-Milan. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE

"Penso che sia una giornata fantastica, sono davvero emozionato. Da bambino sognavo di giocare in Premier League. Ecco perché per me è stata una decisione piuttosto facile. Così ho detto, sì, il mio calcio è perfetto per la Premier League, è come un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di scendere in campo. Ho sentito dire che la Premier League è il campionato migliore del mondo, è molto intenso. Ho un sacco di amici che ci hanno giocato o ci giocano tuttora. Sono davvero, davvero emozionato. Non vedo l'ora, come ho già detto. Sono pronto anche per questa nuova sfida".

Ex Milan, Okafor: "I tifosi del Leeds mi hanno stupito, ecco perché"

—  

"Conosco Brenden Aaronson, è un mio amico. Ho giocato con lui a Salisburgo un paio di anni fa. Conosco anche Isaac Schmidt, che viene dalla Svizzera. E Lukas Nmecha, ne conosco un po'. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, non vedo l'ora di conoscerli meglio.

LEGGI ANCHE: Milan, la conferenza stampa di presentazione di Athekame | LIVE News>>>

"I tifosi? A Dublino (in occasione dell'amichevole Leeds-Milan del 9 agosto) mi chiedevo: perché ci sono così tanti tifosi in un'amichevole? E poi ho visto sullo schermo che ce n'erano circa 50.000. Quindi ho pensato: wow. Erano molto rumorosi, ma ho sentito che nello stadio del Leeds l'atmosfera doveva essere pazzesca".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA