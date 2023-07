Ex Milan, offerta dall’Arabia per lo svincolato M’Baye Niang

Secondo quanto riportato da TMW, l'ex giocatore del Milan , ed ora svincolato, M'Baye Niang , avrebbe ricevuto un'offerta dall' Arabia . L'attaccante francese, infatti, ha recentemente concluso la sua avventura all' Auxerre , squadra appena retrocessa in Ligue 2 .

Dopo una piccola parentesi nel 2020/21 con l'Al Ahli, dunque, Niang potrebbe far ritorno in Arabia. Con il Milan, il classe '94 ha collezionato 79 presenze, condite da 12 gol e 9 assist. Molti tifosi rossoneri lo ricorderanno per il famoso trio d'attacco con El Shaarawy e Balotelli e, purtroppo, per il palo colpito durante il match di ritorno degli ottavi di Champions League 2012/13 contro il Barcellona. LEGGI ANCHE: Milan, l'obiettivo Hudson-Odoi vuole lasciare il Chelsea >>>