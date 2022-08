Ex Milan, Niang ha scelto l’Auxerre: il senegalese resta in Ligue 1

M’Baye Niang, ex attaccante del Milan, ha scelto l'Auxerre. La sua carriera, dunque, proseguirà in Ligue 1, escluso il ritorno in Serie A

M’Baye Niang, ex attaccante del Milan, ha scelto l'Auxerre. La sua carriera, dunque, proseguirà in Ligue 1, escluso il ritorno in Serie A. Il senegalese è riuscito a liberarsi a parametro zero nonostante l’accordo col Bordeaux avesse validità fino a giugno 2023. Nuova esperienza in Francia, quindi, per Niang, dopo quelle con Caen, Montpellier, Rennes e Bordeaux. Per l'attaccante un biennale.