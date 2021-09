Ex Milan, Montella è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Adana Demirspor

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina, è il ufficialmente il nuovo tecnico dell'L'Adana Demirspor. Raggiunge Balotelli

Vincenzo Montella torna nuovamente ad allenare. La notizia era nell'aria da alcuni giorni, ma ora è ufficiale. L'Adana Demirspor, squadra turca, ha comunicato infatti l'ingaggio dell'ex allenatore del Milan per le prossime due stagioni. Ecco il comunicato: "Il nostro club ha firmato un accordo biennale con l'allenatore Vincenzo Montella, che in precedenza ha allenato Fiorentina, Siviglia, Milan, Sampdoria e Roma". La curiosità è che raggiungerà Mario Balotelli, trasferitosi in Turchia l'estate scorsa.