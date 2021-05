Ex Milan – Lucas Biglia vicino al trasferimento al Fenerbahce | News

Lucas Biglia, ex centrocampista del Milan, sarebbe vicino ad un trasferimento al Fenerbahce: l'argentino è pronto a lasciare il Karagumruk

Nuova esperienza all'orizzonte per Lucas Biglia. L'ex centrocampista di Milan e Lazio sarebbe pronto a lasciare il Karagumruk per trasferirsi al Fenerbahce. Il 35enne argentino, dunque, ha ancora voglia di dire la sua e rendersi protagonista in una delle squadre più prestigiose del campionato turco. Con la maglia del 'Fatih' ha disputato 35 partite tra campionato e coppe e segnato anche tre gol. L'avventura in rossonero, invece, è durata tre stagioni totalizzando 72 presenze e 2 reti. Milan, ecco i 5 momenti più follemente belli della stagione >>>