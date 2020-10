Ex Milan, lo svincolato Halilovic sta per firmare con l’Hajduk Spalato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Alen Halilovic, dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Milan, è rimasto svincolato.

Attualmente il centrocampista croato si sta allenando da solo per non perdere la forma in attesa di accasarsi da qualche parte. Come scritto dal portale Sata Sport, Halilovic sarebbe ad un passo dal firmare per l’Hajduk Spalato. Il ritorno in patria per il classe 1996 è molto vicino.

