Calciomercato – Sampdoria, emergenza difesa: nel mirino l’ex Milan Kjaer

Tuttavia, il danese non è l'unico obiettivo del direttore sportivo doriano. Sul taccuino ci sono anche profili come il giovane Folino della Juve Stabia, Barba del Como, Bonifazi del Lecce e Caldirola del Monza. La Samp sta valutando attentamente le opzioni, consapevole che la scelta del rinforzo giusto potrebbe rivelarsi decisiva per affrontare al meglio il girone di ritorno e inseguire i propri obiettivi stagionali.