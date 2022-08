Ex Milan, José Mauri corteggiato in Serie B: c’è anche il Sudtirol

José Mauri, ex centrocampista del Milan, potrebbe tornare in Italia: sulle tracce dell'argentino c'è il Sudtirol, neopromosso in Serie B

Carmelo Barillà

José Mauri, ex centrocampista del Milan, potrebbe tornare in Italia: sulle tracce dell'argentino c'è il Sudtirol, neopromosso in Serie B. Secondo il noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercatoNicolò Schira, la dirigenza biancorossa, in queste ore, sarebbe a lavoro per avanzare un’offerta al mediano reduce dall'avventura poco fortunata in MLS.

Adesso, dopo essersi svincolato dal Kansas City, il Sudtirol avrebbe messo gli occhi su di lui per riportarlo in Italia. Vedremo se José Mauri accetterà l'offerta per affrontare da protagonista la nuova Serie B.