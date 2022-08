Ex Milan, José Mauri verso la Serie B: due club interessati

José Mauri, ex centrocampista del Milan, tra le altre, è ricercato da due club di Serie B: si tratta, nello specifico, di Ternana e Sudtirol

José Mauri, ex centrocampista del Milan, tra le altre, è ricercato da due club di Serie B: si tratta, nello specifico, di Ternana e Sudtirol. Il calciatore di origine argentina, reduce dall'esperienza in MLS con lo Sporting Kansas City, sarebbe dunque destinato alla cadetteria. Lo riporta il Corriere dell’Alto Adige. Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>