Ex Milan, Joao Felix vicino al ritorno al Benfica. La situazione

La giovane stella nata al Benfica durante la stagione 2018/19 sembra aver perso lo smalto di un tempo. L'acquisto record da parte dell'Atletico Madrid e i tanti trasferimenti in diversi top club - sempre accompagnati da grossi carichi di aspettative - possono aver influito negativamente sulla sua crescita da calciatore. Questi, però, non possono essere alibi per Joao Felix. Lui lo sa e vuole trovare una piazza dove riesca a esprimere tutto il suo potenziale. La sua tecnica è di primissimo livello: Joao ha tutte le carte in regola per risollevare una carriera che ha dovuto patire qualche battuta d'arresto.