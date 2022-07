Ex Milan, Iervolino: “Piatek vicino alla Salernitana, è felicissimo”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato dell'imminente approdo di Piatek alla corte dei campani in questa sessione di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni raccolte dai microfoni di TMW: "Posso dire che sono tutti veri i nomi che stanno circolando. Pinamonti è un calciatore che ci piace molto, per Maupay è stata fatta una offerta ufficiale e sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose. Piatek è quello più vicino alla Salernitana, stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell'allenatore entro pochi giorni. Posso dire che il calciatore è felicissimo di giocare in Italia e di indossare la maglia granata, ora stiamo limando gli ultimi dettagli con l'Hertha Berlino. Nel periodo del mercato, però, può accadere veramente di tutto: rilanci, inserimenti, dietrofront. Ma noi siamo sempre sul pezzo, a prescindere dal nome posso dirvi che la Salernitana prenderà una grande punta. E non dimenticherei il valore degli elementi già in rosa, compreso un campione come Ribery". Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>