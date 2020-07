Ex Milan – Giampaolo primo nome per la panchina del Torino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Giampaolo, tecnico che il Milan ha esonerato lo scorso 8 ottobre 2019 dopo appena 7 giornate di campionato (3 vittorie, 4 sconfitte) ed ancora sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2021, potrebbe rimettersi in gioco in Serie A a partire dal prossimo mese.

Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sky Sport‘, infatti, Giampaolo sarebbe in pole position per la panchina del Torino nella prossima stagione. Il Presidente del Toro, Urbano Cairo, ed il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, stanno studiano diversi profili e quello dell’ex rossonero Giampaolo convince sempre di più.

Qualora Giampaolo dovesse andare al Torino, il Milan risparmierebbe 4 milioni di euro lordi dell’ingaggio che dovrà ancora corrispondere all’allenatore abruzzese. INTANTO, SUL FRONTE MERCATO, SEMBRA CHE IL DIAVOLO VOGLIA UN ATTACCANTE ARGENTINO >>>