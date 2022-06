Ex Milan – Il Genoa cerca rinforzi in attacco: idea Cutrone

Patrick Cutrone tornerà al Wolverhampton dopo il prestito all'Empoli. Una stagione non entusiasmante per l'ex attaccante del Milan, che ha trovato poco spazio nelle fila dei toscani, segnando solamente 3 gol. Ora, però, Cutrone cerca il rilancio. In Inghilterra sarà di passaggio, il suo futuro potrebbe essere in Serie B.