Ex Milan, Gattuso al posto di Sousa alla Salernitana?

Come riporta tuttomercatoweb, Paulo Sousa sarebbe lontanissimo dalla Salernitana. La società e la piazza non hanno preso bene la notizia dell'incontro con Aurelio De Laurentiis, così la dirigenza ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca del suo successore. Dopo un confronto tra Morgan De Sanctis e Danilo Iervolino, sarebbe emersa la voglia di cambiare corso e allenatore. Francesco Farioli è un'idea che piace, ma nella lista ci sarebbero anche gli ex Milan, Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso. Un altro nome visto sulla panchina rossonera potrebbe essere Vincenzo Montella. Nell'ambiente si è vociferato anche di Roberto D'Aversa. LEGGI ANCHE: Milan, assalto a Maignan. Maxi offerta rifiutata!