Ex Milan, in dubbio il riscatto di Piatek per la Fiorentina: le ultime

Il futuro di Piatek alla Fiorentina resta in bilico. L'ex attaccante del Milan è tutt'altro che sicuro di rimanere in viola

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il riscatto dall'Hertha Berlino resta difficile e potrebbe verificarsi ad una sola condizione. I viola dovrebbero infatti pagare 15 milioni di euro per riscattare Piatek, L'affare potrebbe andare in porto solamente con un maxi sconto da parte del club tedesco alla Fiorentina, che ad oggi pare improbabile.