Ex Milan, Donadoni potrebbe ripartire dalla Turchia: c’è il Galatasaray

Roberto Donadoni potrebbe tornare ad allenare. Anche per l'ex centrocampista, come per Pirlo, ci sarebbe la Turchia nel futuro: piace al Galatasaray

Roberto Donadoni potrebbe tornare ad allenare: anche per l'ex centrocampista, come per Pirlo, ci sarebbe la Turchia nel futuro, visto che piace al Galatasaray. L'ultima esperienza di Donadoni su una panchina risale a qualche anno fa e si è conclusa nel 2020. Allora avventura in Cina allo Shenzen. La trattativa, riferisce 'Sky Sport', sarebbe favorita da Pasquale Sensibile, direttore sportivo del Galatasaray.