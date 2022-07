Ex Milan, Deulofeu verso il Napoli: c’è l’ok dell’Udinese

Gerard Deulofeu è vicinissimo ad approdare al Napoli per rinforzare il reparto offensivo di Luciano Spalletti in vita della prossima stagione

Gerard Deulofeu è vicinissimo ad approdare al Napoli per rinforzare il reparto offensivo di Luciano Spalletti in vita della prossima stagione. Lo spagnolo, ex Milan, e i partenopei si rincorrono ormai da diverse settimane. C'è anche l'ok dell'Udinese al trasferimento come riferisce Il Mattino. Mancano soltanto dei dettagli, ma le cifre dovrebbero essere confermate: 16 milioni di euro ai friulani e un quadriennale a 2,5 al calciatore.