Ex Milan – Destro giocherà ancora in Serie A: accordo con l’Empoli

Mattia Destro continuerà a giocare in Serie A: l'ex attaccante del Milan, dopo la retrocessione con il Genoa, si è accordato con l'Empoli. Il calciatore era rimasto senza squadra dopo aver concluso l'esperienza con il Grifone. Per Destro una stagione tutto sommato positiva, nonostante la Serie B: 9 reti in 27 presenze. Ora una nuova avventura, come riferisce l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Mattia Destro firmerà un contratto con i toscani per una stagione, con opzione per la seconda. Fantasia sulla trequarti, Maldini ha il nome giusto: le ultime news di mercato >>>