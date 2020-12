MERCATO MILAN – Guaio Caldara: la sfortuna lo perseguita

Ex Milan – Caldara, così non va: la sfortuna lo perseguita

MILAN NEWS – Mattia Caldara e la sfortuna. Un filo che unisce il difensore centrale bergamasco e la iella pare proprio esserci e nessuno sembra in grado di rompere. Nemmeno il suo mentore, quel Gian Piero Gasperini che ha rivoluto con forza il classe 1994 lo scorso gennaio, quando Caldara lasciò il Milan per accasarsi nuovamente all’Atalanta. I dettagli dell’operazione lasciavano i tifosi rossoneri perplessi, dal momento che Caldara si è trasferito a Bergamo in prestito secco per un anno e mezzo e il diritto di riscatto fissato a 15 milioni (cifra molto bassa rispetto ai 40 milioni spesi dal Milan). I rossoneri lo hanno poi rimpiazzato con Kjaer, ma questa è un’altra storia.

Ora i rossoneri, però, fanno il tifo per Caldara poiché a fine stagione la Dea dovrà prendere una decisione sul riscatto o meno del centrale. Lo scorso campionato, Mattia non realizza nemmeno una presenza col Milan in prima squadra (solo 3 in Primavera), ma non appena si trasferisce a Bergamo comincia a giocare: 18 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia, di cui ben 15 dal 1′. Ma con l’iniziare del nuovo torneo la sfortuna torna a bussare la porta di casa Caldara. Gioca 45 minuti contro il Torino alla prima giornata, poi un nuovo problema al tendine rotuleo del ginocchio lo costringe allo stop. Intervento chirurgico al legamento e rientro in campo previsto per gennaio.

