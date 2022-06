Ex Milan, Adel Taarabt può ritrovare Balotelli all’Adana Demirspor

Adel Taarabt potrebbe tornare a giocare con Mario Balotelli. Stavolta, ovviamente, non al Milan, ma all'Adana Demirspor, in Turchia. Sono passati otto anni dalla volta in cui le strade dei due si incrociarono in rossonero per sei mesi alle dipendenze di Clarence Seedorf. Il Milan chiuse quella stagione all'ottavo posto. Ora il centrocampista marocchino del Benfica potrebbe trasferirsi all'Adana Demirspor, come scrive 'A Bola'. E Taarabt potrebbe ritrovare Balotelli, sempre che l'attaccante italiano rimanga in Turchia e non accetti il corteggiamento del Monza. I brianzoli, neopromossi in Serie A, lo rivorrebbero in rosa. Le TOP news di oggi - Il mercato tra uscite e ritorni, l'intervista a Melli >>>