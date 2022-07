Ex Milan, il Palermo mette gli occhi su Antonio Donnarumma

Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi, potrebbe ripartire dal Palermo, neopromosso in Serie B. Il portiere, ex Milan, è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Padova, conclusasi proprio con la serie cadetta sfumata a vantaggio dei rosanero. Secondo Il Giornale di Sicilia quello di Antonio Donnarumma è un profilo che piace molto al Palermo, ma che verrà valutato nei prossimi giorni. Intanto il ds Renzo Castagnini è al lavoro per allestire la nuova squadra targata City Group. Il Palermo, infatti, è passato da poco nella galassia dei club controllati dal fondo che detiene anche la proprietà del Manchester City. MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>