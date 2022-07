Ex Milan – Antonio Donnarumma rimane al Padova: firma un biennale

Antonio Donnarumma rimane al Padova: accordo raggiunto per il rinnovo sulla base di un biennale, con sforzo economico dei biancoscudati

Antonio Donnarumma alla fine rimane al Padova. Accordo raggiunto per il rinnovo sulla base di un biennale. Sforzo economico importante per i biancoscudati, che hanno voluto blindare il fratello di Gianluigi, protagonista di un'ottima stagione nella scorsa Serie C. Il Padova è arrivato sino alle porte della serie cadetta, fermato solamente dal Palermo nella doppia finale playoff.