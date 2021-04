Ex Milan – André Silva proposto ad un grande club europeo | News

L'ex attaccante del Milan André Silva sta disputando una grande stagione in Bundesliga: il portoghese è stato proposto ad un grande club

Come già anticipato, André Silva sta giocando ad altissimi livelli nel campionato tedesco. Con 23 gol in 27 presenze in Bundesliga, il connazionale di Cristiano Ronaldo sta trascinando l'Eintracht al quarto posto in classifica, a meno uno dal Wolfsburg terzo. Ciò significherebbe un'insolita qualificazione nella prossima Champions League. Ha anche segnato una rete in due partite giocate nella Coppa di Germania. Con il suo futuro tutt'altro che certo, dalle parti di Milanello forse avrebbero fatto bene ad aspettarlo ancora un altro po'. SuperLega ufficiale, Milan tra i club fondatori: ecco cosa può succedere ora >>>