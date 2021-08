Empoli, Cutrone: “Sono carichissimo. Non vedo l’ora di mangiar l’erba”

Patrick Cutrone, neo attaccante dell'Empoli, ha rilasciato delle breve dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Patrick Cutrone è il nuovo attaccante dell'Empoli. L'ex giocatore del Milan arriva in prestito secco dal Wolverhampton. Il centravanti, arrivato in queste ore in Italia, ha rilasciato queste breve dichiarazioni a Sky Sport: "Empoli grande piazza. Sono carichissimo, non vedo l'ora di conoscere tutti i tifosi e di entrare in campo a mangiar l'erba". Milan, conti migliorati rispetto all'ultimo anno. Cifre e dettagli >>>