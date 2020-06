DS Salisburgo: “Szoboszlai, con Rangnick ci siamo sentiti poco…”

CALCIOMERCATO MILAN – Uno degli obiettivi principali per il nuovo Milan di Ralf Rangnick è, come noto, Dominik Szoboszlai, centrocampista del RB Salisburgo classe 2000. Rangnick lo ritiene fondamentale e sta facendo di tutto per prenderlo. Il Milan è disposto a spendere fino a 13,5 milioni più bonus, mentre il Salisburgo vorrebbe una cifra decisamente più alta. Oggi il direttore sportivo del club austriaco, Christoph Freund, intervistato da Sky Sport Austria, ha parlato del futuro di Szoboszlai e Rangnick così.

Su Szoboszlai: “Il PSG non ci ha contattato. Bello sempre quando i giocatori crescono così in fretta con noi. Per Szoboszlai non c’è ancora nessun club che ci ha contattato ufficialmente. Ma se continua a giocare su questi livelli posso immaginare che i grandi club di tutta Europa potrebbero essere interessati a lui”.

Su Rangnick: “Abbiamo avuto pochissimi contatti nelle ultime settimane. Non so se diventerà il nuovo manager del Milan. Indipendentemente da ciò, è fondamentale che i nostri ragazzi si sviluppino bene e poi diventino interessanti per i grandi club. Per noi è fondamentale continuare a far crescere giovani di talento”.