Donnarumma vuole la Champions League: meglio se con il Milan

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere del Milan, ha l'ambizione di giocare la Champions League nella prossima stagione. Le ultime sul futuro

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' ha parlato della situazione di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Il portiere del Milan, come noto, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Non è ancora arrivato il rinnovo ed il quotidiano generalista ha spiegato i motivi del temporeggiare del numero 99.

Nell'incontro avuto sabato scorso, a Milanello, con gli ultras rossoneri, Donnarumma ha infatti detto ai suoi sostenitori una frase inequivocabile: "Io voglio giocare la Champions League". Alla base delle sue titubanze, dunque, è ormai evidente come vi sia la difficoltà di far convivere tifo e passione per il Diavolo con le legittime ambizioni professionali.

Fosse per Donnarumma, ha confidato chi gli sta vicino, l'ideale sarebbe giocare la Champions con il Milan. Ma i desideri sono una cosa e la realtà è un'altra. Lo spareggio Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, oltre che essere uno spareggio in Serie A tra bianconeri e rossoneri potrà essere una gara spartiacque per il suo futuro.

Chi vincerà lo scontro diretto, probabilmente, si involerà verso la Champions. E, al contempo, presumibilmente si prenderà Donnarumma. Lo scenario, alla fine del campionato, dice esattamente questo. Le mosse dei due club sono già state compiute. Il Milan ha messo sul piatto del ragazzo un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023, a 8 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus, invece, offrirebbe 10 milioni di euro per cinque stagioni, fino al 30 giugno 2026. Piste estere, al momento, non ce ne sono. Il Diavolo si è già cautelato, bloccando il francese Mike Maignan dal Lille per 15 milioni di euro. La Juventus, prima di prendere Gigio, dovrà prima però cedere Wojciech Szczęsny, l'avversario di domani allo 'Stadium'.

Il quale, però, al momento non ha acquirenti. Un po' perché avanti con l'età (classe 1990) e zavorrato da un contratto fino al 30 giugno 2024 da 6,5 milioni di euro netti a stagione d'ingaggio. Se a Donnarumma, insomma, questa settimana è pesata, lo stesso si può dire per il polacco. Visto che la società torinese sta cercando, senza successo, di sbolognarlo di qua e di là.

Il rendimento dell'ex Roma ed Arsenal ne sta risentendo, con qualche errore di troppo. Donnarumma, con il Milan, ha l'occasione dunque di prendersi punti fondamentali e piazzare un colpo importante in ottica rinnovo. Domani Juventus-Milan: le dichiarazioni di mister Pioli alla vigilia del match >>>