Donnarumma, la Juve non farà follie: Allegri ha grande stima di Szczesny

Il nome di Gianluigi Donnarumma è stato spesso accostato alla Juventus. L'arrivo di Massimiliano Allegri però può cambiare tutto

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ormai lontanissimo dal Milan. Dopo l'acquisto di Mike Maignan e l'annuncio di Paolo Maldini, il classe 1999 è ormai libero di accasarsi altrove a parametro zero. Tra i club accostati con insistenza a Gigio non può che esserci la Juventus. Ma sarà davvero questa la prossima destinazione del portiere della Nazionale? Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera' tutto è cambiato dopo l'approdo di Massimiliano Allegri. I bianconeri non sono disposti a fare follie per Donnarumma per un semplice motivo: il neo tecnico bianconero considera Wojciech Szczesny uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Milan, 70 milioni sul mercato a giugno: ecco il piano di Elliott