Donnarumma, cresce la voglia di Milan: ipotesi mini rinnovo biennale

Le ultime sul mercato del Milan. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, ma cresce la voglia di restare per Gianluigi Donnarumma

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, disegna uno scenario possibile in caso di qualificazione in Champions League da parte del Milan. In questo discorso non può che rientrare il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che ha sempre sognato di giocare questa competizione con la maglia rossonera. Il suo futuro rimane in bilico vista la distanza ancora presente tra domanda e offerta. La società offre un contratto di 8 milioni di euro, Mino Raiola continua a chiederne 10. Nel frattempo, però, è cresciuta la voglia del portiere classe 1999 di continuare a vestire la maglia del Diavolo. La 'Rosea' riporta la possibilità di un accordo ponte tra le parti sotto forma di un biennale con l'inserimento di una clausola rescissoria. Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan