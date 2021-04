Di Stefano: “Nessuno ha presentato un’offerta a Raiola per Donnarumma”

Le ultime notizie sul Milan. Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla situazione che riguarda il futuro del portiere del Milan Donnarumma

Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Gigio Donnarumma. Queste le parole del giornalista ai microfoni di Sky Sport. "Da quello che ci risulta, nessuna squadra ha presentato un'offerta a Raiola per Gigio Donnarumma. Allo stesso tempo il Milan non ha ancora bloccato nessun portiere per la prossima stagione. E' chiaro che oggi, ad un mese dalla fine del campionato, questa situazione è molto strana. Quello che si sa è che il Milan vuole tenere Donnarumma, così come Donnarumma vuole restare al Milan. Quindi la domanda che ci viene spontanea è: 'Perché non si trova un accordo?'. Il suo agente chiede 12 milioni di euro per due anni, mentre l'offerta di Maldini è ferma a 8 milioni per due anni. Ma in ogni caso, siamo sicuri che le big europee vogliono realmente il portiere rossonero? Il PSG ha Navas, lo United De Gea... Nessuno ha ancora fatto passi in avanti per Gigio, poi se c'è già un accordo tra Raiola e un club 'dentro il cassetto' questo non lo sappiamo noi (di Sky, ndr), né il Milan.