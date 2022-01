Di Marzio: “Se Tomori sta fuori, il Milan può andare su Bailly o Diallo”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti in difesa da parte del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile colpo in difesa del Milan. Queste le parole dell'esperto di mercato: "Bisognerà capire domani come sta Tomori, uscito per un risentimento al ginocchio sinistro, e capire se spingerà il Milan ad accelerare ancora di più per il difensore. Se l'infortunio di Tomori dovesse lasciarlo fuori per qualche partita, allora il Milan avrebbe la necessità di stringere i denti per il difensore e quindi di andare dal Manchester United per Bailly oppure dal PSG per Diallo". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>