Di Marzio: “Riscatto Florenzi, è fatta. Botman aspetta i rossoneri”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha parlato del mercato del Milan, in particolare di Alessandro Florenzi e Sven Botman. È fatta per il riscatto dell'esterno destro dalla Roma per una cifra di 2,7 milioni di euro. Continua invece la telenovela che riguarda il difensore olandese: nonostante il forte pressing del Newcastle, infatti, il classe 2000 sta continuando ad aspettare i rossoneri. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>