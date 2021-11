Di Marzio: ‘Rinnovo Kessié? Più passa il tempo, più difficile trovare l’intesa’

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Franck Kessié con il Milan

Non arrivano buone notizie circa il rinnovo di Franck Kessié con il Milan. Il contratto del centrocampista ivoriano scadrà nel giugno del 2022 e stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio su 'Sky Sport 24', la distanza tra la richiesta del calciatore e l'offerta del Milan è ampia. Queste le parole del noto esperto di mercato sulla situazione in casa rossonera. "Siamo ad un punto difficile, più passo il tempo più diventa complicato trovare un'intesa. La forbice è importante. Il Milan è arrivato ad offrire sei milioni, sei milioni e mezzo, con i bonus si arriva anche a superarli. La richiesta è più alta, la richiesta sfiora i 9 milioni. Una richiesta molto alta. Se non si abbasserà la richiesta da parte del giocatore a queste cifre diventa difficile trovare un accordo".