Calciomercato Milan, novità sul futuro di Musah: la rivelazione di Di Marzio

Di Marzio: 'Musah-Nottingham Forest, contatti anche nella notte. Oggi ...'
Yunus Musah potrebbe trasferirsi dal Milan al Nottingham Forest in questa finestra di calciomercato. Le ultime news di Gianluca Di Marzio
Daniele Triolo Redattore 

Yunus Musah, classe 2002, centrocampista statunitense acquistato nel calciomercato estivo 2023 dal Valencia per poco più di 21 milioni di euro, potrebbe lasciare il Milan in questa finestra trasferimenti per volare in Premier League, al Nottingham Forest.

Calciomercato Milan, il Nottingham Forest preme per Musah

—  

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del numero 80 rossonero in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale.

Per Di Marzio, il Nottingham Forest continua a spingere per l'acquisto di Musah. Tanto che il club inglese sarebbe stato in contatto con il Milan per l'operazione anche nella notte appena trascorsa. E oggi, venerdì 8 agosto, potrebbe essere la giornata decisiva per la trattativa.

Su Musah, ha ricordato Di Marzio, c'è anche il Napoli. I Campioni d'Italia in carica si erano mossi nelle scorse settimane, con il giocatore che aveva dato priorità agli azzurri di Antonio Conte. L'offerta del club presieduto da Aurelio De Laurentiis, però, è lontana da quella di 30 milioni di euro del Forest.

