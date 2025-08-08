Di Marzio: 'Musah-Nottingham Forest, contatti anche nella notte. Oggi ...'

Per Di Marzio, il Nottingham Forest continua a spingere per l'acquisto di Musah. Tanto che il club inglese sarebbe stato in contatto con il Milan per l'operazione anche nella notte appena trascorsa . E oggi, venerdì 8 agosto , potrebbe essere la giornata decisiva per la trattativa .

Su Musah, ha ricordato Di Marzio, c'è anche il Napoli. I Campioni d'Italia in carica si erano mossi nelle scorse settimane, con il giocatore che aveva dato priorità agli azzurri di Antonio Conte. L'offerta del club presieduto da Aurelio De Laurentiis, però, è lontana da quella di 30 milioni di euro del Forest.