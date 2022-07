Di Marzio: “Incontro Milan-Tottenham non solo per parlare di Tanganga”

Come raccontato da 'Sky Sport', oggi c'è stato un incontro tra Paolo Maldini e Fabio Paratici. Sul tavolo delle discussioni ovviamente c'era il nome di Japhet Tanganga, difensore del Tottenham che tanto piace dalle parti di via Aldo Rossi. Non sarebbe stato solamente l'unico profilo di cui si è discusso oggi a Milano. Secondo Gianluca Di Marzio, si è parlato anche di Tanguy Ndombele e Sergio Reguilon, due calciatori che non rientrano più nel progetto Conte. Milan, le top news di oggi: idea Frattesi per il centrocampo.