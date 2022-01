Di Marzio: “Il Milan continua a sperare in Botman” | News

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile colpo in difesa da parte del Milan

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile colpo in difesa del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan continua a sperare in Botman, nonostante la chiusura del presidente del Lille. Nei prossimi giorni si capirà se il Milan potrà arrivarci o meno, tra i due club c'è un ottimo rapporto, per questo non sta stringendo su altri calciatori. Se nella settimana prossima per Botman non ci saranno margini, il Milan potrà scegliere tra Bailly, Tanganga - se il Tottenam apre al prestito- e Diallo, se il PSG sarà disposto a cambiare la formula". Milan, le top news di oggi: proposto Caleta-Car. Ultime su Pellegri.