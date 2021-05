Di Marzio: “Ecco l’idea di Maldini e Massara per il riscatto di Tonali” | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Gianluca Di Marzio ha parlato dell'idea di Maldini riguardo il riscatto di Tonali

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Maldini e Massara starebbero pensando di cambiare la modalità del riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. L'idea sarebbe quella di riscattarlo a 25 milioni di euro (15 di diritto di riscatto più 10 per la qualificazione in Champions) rimodulato in fasi diverse. Ciò consentirebbe di mantenere invariato il costo dell'operazione ma allo stesso tempo da permettere al Milan una dilazione del pagamento. Intanto Paolo Maldini ha ufficializzato l'addio di Gianluigi Donnarumma: le parole