Di Marzio: “Dybala? Il Milan aveva altra priorità, cioè De Ketelaere”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha commentato il passaggio di Dybala alla Roma e il mancato affondo del Milan per la Joya

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha commentato il passaggio di Dybala alla Roma e il mancato affondo del Milan per la Joya. Queste le parole del giornalista a Tutti convocati su Radio 24: "Mourinho quando chiama i giocatori ha sempre un peso importante, ma è stato anche il lavoro di Pinto e dei Friedkin che ieri in una call hanno parlato con Dybala e lo hanno convinto a rimettersi in discussione. Il Milan aveva altra priorità, quella di prendere De Ketelaere. Il Napoli ci ha provato, ma aveva difficoltà legata ai diritti d'immagine e mentre il Napoli andava lungo la Roma ha sferrato il colpo. L'Inter si è fermata dopo aver preso Lukaku".